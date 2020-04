Un "pasaporte de inmunidad" sería la solución para la vuelta del público a los deportes

La pandemia del coronavirus obligará a un fútbol sin público en los estadios en el corto y probablemente medio plazo. Con vistas al futuro, una compañía tecnológica propone un "pasaporte de inmunidad" digital que pueda ir incorporando aficionados a los campos cuando las autoridades lo permitan.



Un futuro a medio o largo plazo en el que los estadios tengan un cinturón sanitario a su alrededor donde los aficionados acrediten que las autoridades sanitarias han certificado su inmunización contra el SARS-CoV-2 es lo que imagina el consejero delegado de la empresa tecnológica Socios.com, el francés Alex Dreyfus.



"Nuestra idea fue, ¿qué podemos hacer para ayudar a los clubes que quieran volver a tener aficionados en sus estadios, o incluso para que puedan ir sus empleados de forma segura, aunque sea temporalmente?", explica a EFE el responsable de esta empresa de 'blockchain', la tecnología de cadena de bloques que utiliza registros digitales para dar autenticidad a un documento.

CINTURONES SANITARIOS EN LOS ESTADIOS



El punto de vista de esta empresa, que trabaja con clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, el Juventus o el Roma italianos o el Paris Saint-Germain francés en un sistema de votación para sus aficionados y en el lanzamiento de criptomonedas de los equipos, es generar un equivalente digital de los certificados sanitarios oficiales, no falsificable y que sirva para acudir al fútbol.



De esta manera, un usuario que se haya hecho un test oficial regulado por las autoridades sanitarias que acredite que tiene los anticuerpos necesarios para ser inmune contra la enfermedad podrá escanear el certificado médico con su móvil e incorporarlo a una aplicación que lo inscribirá en un registro digital inmutable.



"En el cinturón sanitario de los estadios podrás mostrar un código que será generado en el momento, de manera que no se podrá falsificar, y tu DNI, de manera que la policía pueda comprobar que es la persona que es inmune la que está delante. De esta manera se podrá prevenir el fraude", asegura Dreyfus.



Este certificado de inmunidad tendrá su autenticidad asegurada por la tecnología 'blockchain', que transforma cada información en una línea de código inmutable y compartida por toda la red, y tendrá la posibilidad de ser revocado por las autoridades sanitarias en caso de que la situación de la persona cambie por cualquier motivo.



TRANQUILIDAD PARA LOS CLUBES



El objetivo de esta empresa, según su máximo responsable es, por una parte, ayudar a las administraciones a contar con "una infraestructura tecnológica lo más abierta posible para dar los certificados", y por otra aportar a los clubes una mayor tranquilidad al tratar con empleados, aficionados y patrocinadores.

"Hemos hablado con clubes en España, Italia y Francia, algunos están esperando a ver qué ocurre a nivel legal y sanitario, pero nuestro punto de vista es que deben ser proactivos y pensar en este tipo de medidas", añade Dreyfus.



Tecnológicamente ve posible tener preparado el certificado digital para después del verano, ya que todo apunta a que si se juegan partidos en esta temporada será sin público, y vislumbra un futuro en el que, cuando se permita acudir a los aficionados, los estadios cubran apenas un porcentaje de su capacidad.



"Mi sensación es que no veremos 50.000 personas en un estadio, quizás sí 5.000 personas, pero que de alguna manera tendrán que ser examinadas. Es algo que no es agradable, pero tenemos que hacerlo para tener un fútbol más seguro", añade.



Una herramienta que, además, puede ser útil para los clubes más modestos, aquellos en los que la recaudación por entradas y abonos representa un mayor importe dentro de sus partidas de ingresos. "Quizás los grandes puedan obtener financiación, pero para los equipos pequeños tener una posibilidad de llevar unos miles de personas al estadio puede ser clave", finaliza Dreyfus.