Un PSG sin Neymar: El club ya no lo quiere más en su plantilla

La novela entre Neymar y su club actual parece no terminar, muchos factores del jugador podrían estar afectando su continuidad en el Paris Saint-Germain, y según fuentes cercanas al equipo, el jugador no está entre los planes de la directivas para la siguiente temporada.

Mucho se habla de lo que podría pasar con el jugador brasilero que por ahora parece no tener un destino definido en este mercado de fichajes, pero lo que sí es cierto, es que el equipo de París al parecer no quiere contar con los servicios del jugador, quien hoy completa cinco temporadas vinculado, en donde ha podido disputar más de 130 partidos, pero donde no ha podido estar tranquilo.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, habría afirmado que: "¿Una posible salida de Neymar este verano? Lo que te puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más que la temporada pasada" haciendo alusión a lo que podría pasar con el jugador, pero así mismo, el diario El País fue emblemático en lo que habría dicho un alto directivo del club.

“A Neymar no le gusta entrenarse. Ha jugado con tres o cuatro kilos demás durante años, pero en la competición ha sido el atacante más honrado del equipo, el que más ha corrido para ofrecerse y para defender” añadió tras la polémica de si este futbolista quedaría o no por fuera del equipo parisino.

Por ahora se espera la confirmación del jugador sobre su salda y el que sería su próximo club para la temporada 2022-23.