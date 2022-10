América de Cali ya piensa en 2023 y parece que sus directivos se pusieron en la tarea de contactar a aquellos jugadores que podrían sumar al proceso del equipo, el mismo que está bajo las órdenes de Alexandre Guimaraes y que actualmente lucha por meterse a la lista de los ocho en la Liga Betplay.

Precisamente sobre los fichajes del siguiente año, en Los Dueños del Balón de Antena 2 Cali, se conoció el nombre de un viejo conocido para los 'Escarlatas', quien confesó que el equipo demostró interés porque volviera al club, más teniendo en cuenta el presente del jugador con su equipo actual.

Se trata de Rodrigo Ureña, el jugador chileno con pasado en la plantilla caleña y quien confesó que "sí se comunicó la gente de América conmigo, no nos hemos sentado a negociar, solo me hicieron saber que ellos estaban interesados".

"Me dijeron que podía volver al club y obviamente yo también agradecido con el equipo porque piensan en mí y en mis capacidades" agregó el futbolista.

Por otro lado, dio más detalles sobre la conversación que tuvo con los dirigentes del equipo: "Yo con la gente de América solo hablé, me hicieron saber que estaban interesados en que yo regresara y bueno, un par de cosas que me guardo para mí; pero más allá no he tenido mayor relación con ellos".

Finalmente, confesó que no ha negociado con su equipo anterior porque "yo solo me he enfocado en Tolima, a jugar, a ganar y a sacar los mejores resultados".

La actualidad del jugador es difícil, Deportes Tolima no uso de la cláusula de compra de su pase y el contrato del jugador solo está hasta el 17 de noviembre, por lo que tendrá que llegar a un nuevo acuerdo con los 'Pijaos' o encontrar un club para continuar, por eso la primera opción podría ser el América.