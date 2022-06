El partido entre Colombia y Polonia del Mundial de Rusia 2018 dejo grandes momentos para el recuerdo. Cuatro años pasaron y varios de los protagonistas aún recuerdan algunas anécdotas de la victoria tricolor.

Juan Fernando Quintero tuvo uno de los papeles más destacados de aquel encuentro. En medio de las imágenes del partido, José Néstor Pékerman le dijo al volante: "Juan, sos un crack", tras la asistencia para el primer gol de Falcao en un Mundial.

La Conmebol le hizo una entrevista al '10' de River Plate y allí el propio 'Juanfer' recordó el momento y el día previo.

“El profe, esa emoción, o lo que sentía me lo dijo en ese momento, recuerdo mucho que el día antes de ese juego yo no había entrenado, no iba a jugar. No es que yo haya sido rebelde, simplemente le dije cosas que yo sentía y que podía dar por el equipo y él sabe de lo que hablamos", dijo Quintero en dialogo con Conmebol.