[Video] La inesperada respuesta de los indisciplinados del Junior; los llaman 'descarados'

Junior de Barranquilla se vio enfrentado a una polémica en los últimos días después de que se diera a conocer que cinco jugadores habrían cometido un acto de indisciplina que terminó dejando a uno de esos futbolistas por fuera de la plantilla profesional.

Vea también: Bolillo explotó ante la tensa situación que vive el Junior: "Somos el hazmerreir"

El jugador más afectado fue Luis Sandoval, quien finalizó su contrato con el equipo, pero todavía hay cuatro nombres más que salieron a la luz.

Tras toda esa situación estos otros futbolistas fueron llamados a dar sus versiones y después de salir de la sede deportiva del club, dieron unas declaraciones a los medios que muchas calificaron como "descaradas".

El primero de ellos fue César Haydar, quien dijo: "No pasó nada. En su momento ya sabrán la versión. Yo pertenezco al equipo y solamente estaré ausente mientras se sabe la verdad. Clasificar es lo mejor para el club esté o no esté. No hice nada malo, pero pido disculpas”.

Por otro lado, la actitud de Walmer Pacheco fue más a la defensiva y dijo que solo quedaba “aclarar la situación, no es más nada. Hay que clasificar y ganar el sábado”.



Con José Ortíz y Omar Albornoz las cosas fueron más al punto. El primero aclaró que “no hay problemas de nada, estamos bien”; y el segundo, solo dijo que no tenía nada por decir.

Le puede interesar: Aumenta la crisis en Junior: la condición que hay para que Quintero vuelva a jugar

Se sabe que los jugadores están enfrentando un proceso disciplinario con su actual club y lo único que queda por esperar son las decisiones finales que se tomarán respecto a su protagonismo en la plantilla que hoy es dirigida por Hernán Darío Gómez.