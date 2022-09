[Video] Larrondo extraña a River; entrena con la camiseta mientras espera por un equipo

En las últimas horas se hizo viral un video de Marcelo Larrondo, el jugador argentino que actualmente no tiene equipo y que con 34 años parece que extraña a River Plate, club en el que pudo estar cerca de cuatro semestres.

Vea también: JuanFer Quintero interesa a histórico equipo brasileño ¿Se despide de River Plate?

El delantero subió unas imágenes a sus redes sociales en las que se entrenaba con la camiseta del equipo 'Millonario', un acto que muchos lo tomaron de buena forma, pues Larrondo dejó varias historias dentro del club de Marcelo Gallardo.

Antes de iniciar el segundo semestre del 2022, Once Caldas le abrió la oportunidad al argentino de ser fichado, pero finalmente esa operación no se dio por inconvenientes en su salud de los cuales no se supo con mayor detalle.