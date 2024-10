[Video] Leyenda del fútbol brasileño defiende a Vinícius y explota tras el Balón de Oro

Este lunes 28 de octubre se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2024, la cual trajo consigo algunas sorpresas en varios premios, pero sobre todo en el principal, pues se le concedió el rótulo de mejor futbolista del mundo en la actualidad a Rodri Hernández, mediocampista español quien milita en Manchester City.

Eso sí, debido a que en la tarde se filtró una lista en la que aparecía el orden de clasificación en el Balón de Oro, dando como sorpresivo ganador a Rodri, había muchas personas que le quitaron el ojo de encima a la gala de este lunes; pero eso sí, las críticas no pararon, ya que hubo quienes consideraron que el ganador debió ser Vinícius Jr.

Incluso, la leyenda del fútbol femenino, Marta Silva, grabó un video en el cual deja en evidencia que está en desacuerdo con la forma en que se eligió al mejor futbolista de la actualidad. La brasileña se fue en defensa de Vinícius y dijo que esta no es una escogencia justa.

"Esperé todo el año ver a Vinícius Jr. reconocido como el mejor jugador actual", dijo la futbolista brasileña, quien se mostró en realidad furiosa ante la escogencia de Rodri como el Balón de Oro.

"¿Y ahora me dices que no le darán el Balón de Oro?", comentó Marta, quien dejó saber que -desde su mirada-, esta no es una gala digna, pues finalizó apuntando: "¿Qué Balón de Oro es este? Se acabó".

Cabe recordar que si finalmente se le otorgó el Balón de Oro a Rodri y o a Vinícius fue porque el español fue clave con su selección en el título de la Eurocopa, fuera de lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas con el Manchester City.

Video de Marta Silva indignada por el Balón de Oro a Rodri