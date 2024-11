[Video] Lorenzo fue directo con Juanfer: "No estás en condiciones, veo gente mejor"

El Racing campeón de la Copa Sudamericana contó con tres futbolistas colombianos en sus filas, donde se incluye el mediocampista Juan Fernando Quintero, quien de paso fue una de las figuras del equipo, sobre todo en el tramo final del certamen continental.

Por ende, el futbolista ha atendido a varios medios de comunicación en los últimos días, en donde ha hablado de su presente y su historia en Racing, pero sin escaparle al tema Selección Colombia. Con Espn se refirió a Néstor Lorenzo, y no solo exaltó sus cualidades, sino que reveló algunas conversaciones que han tenido.

Lo que dijo Juan Fernando Quintero sobre Néstor Lorenzo

"A Lorenzo lo conozco hace doce años, cuando fui a mi primera convocatoria con Pékerman", dijo de entrada Quintero, siendo esta una precisión que le da fuerza a la premisa de que se entiende muy bien con el hoy entrenador de la Selección Colombia.

"Hasta el día de hoy sigue siendo la misma persona, es muy humilde, muy humano, muy preparado", comentó el mediocampista de 31 años, quien considera que Néstor Lorenzo es admirable, y en el ámbito laboral, también destaca, entre otras cosas, porque "tiene un cuerpo técnico increíble".

Y en vista de que la transparencia de otras personas es una de las características que aparentemente más le agradan al volante, reveló, grosso modo, una conversación que se ha repetido algunas veces con el entrenador de la Tricolor. "Las veces que no he ido a la Selección Colombia, me ha dicho: 'te quiero mucho pero no estás en condiciones, veo gente mejor'", dijo Juan Fernando Quintero sobre Néstor Lorenzo.

De hecho, el futbolista colombiano comentó que "eso es lo que uno espera, transparencia", aplaudiendo el actuar de Lorenzo en estos casos e invitándolo para que se sincere con él cada vez que lo considere necesario. "Es un tipo muy correcto", repuntó.

Por último, Juanfer Quintero comentó que le agradece a Néstor Lorenzo porque "él me vio jugar en Atlético Nacional y ahí empezó el seguimiento para llevarme a la Selección", dando un mensaje para el entrenador, pues considera que "va a tener mucho éxito (en Colombia) y está preparado para llevarnos al mejor nivel".