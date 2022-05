“Yo creo que no hay dudas”: Messi tiene claro quién debe ser el próximo Balón de Oro

Lionel Messi, jugador argentino del París Saint-Germain, afirmó este lunes en una entrevista concedida a TyC Sports que el delantero del Real Madrid Karim Benzema "merece el Balón de Oro".

Messi analizó su primer año en el París Saint-Germain tras su salida del Barcelona y, además de hablar sobre Karim Benzema, explicó cómo ha sido su adaptación a la capital de Francia y reconoció que su actual equipo vivió un mal momento tras su eliminación de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

"Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la 'Champions', siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", afirmó sobre el Balón de Oro.

Vea también: Messi se acordó de lo que es jugar en Colombia y le contestó a Mbappé

Una de las eliminatorias en las que Benzema firmó dos buenos partidos fue, precisamente, frente al París Saint-Germain. A esos dos duelos se refirió Messi, que reconoció que él y sus compañeros no acabaron contentos tras caer eliminados.

"Lo del Real Madrid nos mató. No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de 'Champions' y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta 'Champions'", explicó.

"Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasa eso, después cambia el partido", apuntó.

Le puede interesar: 'Dibu' Martínez desafía a Mbappé y puso de ejemplo a Colombia: "No podés respirar"

Messi no quiere despedirse del fútbol sin ganar la Liga de Campeones una última vez. Así lo reconoció a lo largo de la entrevista: "Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la 'Champions', que la 'Champions' son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera", manifestó.

También se refirió a las palabras de Robert Lewandowski tras las críticas del delantero polaco del Bayern Múnich después de no conseguir el trofeo en la última edición: "Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. No comparto lo que él dijo, pero no le di mucha importancia. Lo que dije en ese momento lo sentí de corazón. Dije que se merecía el galardón el año anterior porque fue el mejor y ese año no lo fue".