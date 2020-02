Zidane le da ultimátum a James para volver a jugar en Real Madrid

El volante colombiano James David Rodríguez Rubio vive un momento difícil en Real Madrid después de volver a quedar por fuera de la convocatoria dada a conocer por Zinedine Zidane para el encuentro contra Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Rodríguez no juega desde el 6 de febrero cuando el conjunto 'merengue' quedó eliminado de la Copa del Rey al caer en condición de local con Real Sociedad. En aquella oportunidad, el mediocampista fue titular, pero fue sustituido antes del inicio de la segunda mitad.

Este martes 25 de febrero, el colombiano volvió a ser noticia luego de que el periodista Julio Bolaños asegurara en Blu Radio que James sostuvo una reunión con Zinedine Zidane para esclarecer su futuro.

El estratega le habría manifestado, en un encuentro que duró cerca de diez minutos, que se tiene que centrar en su parte profesional o sería muy difícil que volviera a jugar en Real Madrid.

"Zidane le dejó claro su situación en el club blanco, si no se centra en su parte profesional, si no hace lo correspondiente para rehabilitarse como el gran jugador que es, y la confianza que Zidane le tiene, no volverá a jugar en Real Madrid", afirmó.

Por otro lado señaló que el volante no jugaría a pesar de que el equipo de la capital de España cuenta con algunas bajas importantes.

"A pesar de las bajas por lesión que ha sufrido el club español, James no estaría en las convocatorias”, puntualizó.

Bolaños aclaró que Zidane como Real Madrid saben que el colombiano no está concentrado por su "problemas familiares", los cuales lo están confundiendo.

La falta de continuidad de James Rodríguez le costaría también su convocatoria a la Selección Colombia para el inicio de las eliminatorias en donde el combinado nacional recibirá a Venezuela y visitará a Chile.