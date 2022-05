Campeonato de la PGA: Will Zalatoris asumió el liderato y Tiger Woods sigue con vida

El golfista estadounidense Will Zalatoris se hizo el viernes con el liderato del Campeonato de la PGA tras una vibrante pugna con el chileno Mito Pereira, mientras el astro Tiger Woods logró superar el corte y el número uno del ranking mundial, Scottie Scheffler, fue eliminado.

Zalatoris, número 30 de PGA y sin triunfos en su palmarés, arrancará el fin de semana decisivo como líder en solitario de este torneo de Grand Slam gracias a un birdie en el penúltimo hoyo que le dio una ventaja de un solo golpe sobre Pereira.

El chileno, que apenas compite por segunda ocasión en un torneo 'Major', deslumbró en el campo de Southern Hills (Tulsa, Oklahoma) con un fabuloso segundo recorrido de siete birdies y un bogey para terminar con 64 golpes (seis bajo par).

Este resultado iguala la mejor ronda de la carrera de Pereira, que había logrado apenas la semana pasada en el AT&T Byron Nelson, donde terminó en el lugar 17.

"He tenido días buenos y malos, pero todo lo que he vivido me ha servido para llegar aquí y jugar un buen golf", declaró Pereira, quien falló el corte en su anterior 'Major, el Abierto de Estados Unidos de 2019.

El golfista de Santiago, de 27 años, protagonizó un trepidante pulso con Zalatoris en la segunda mitad de sus recorridos, en la que el chileno acumuló cuatro birdies y el estadounidense otros cuatro, sin que ninguno cometiera bogey.

Zalatoris, subcampeón del Masters de Augusta de 2021, había adelantado a su compatriota Justin Thomas, quien lideró el torneo durante la mañana, con tres birdies consecutivos entre el hoyo 11 y 13.

El estadounidense fue atrapado poco después por Pereira, quien llegó a ostentar en algunos momentos el liderato en solitario, pero volvió a escaparse con un birdie final en el hoyo 17.

Zalatoris encabeza la tabla con un acumulado de 131 golpes (-9), uno por delante de Pereira y tres de Justin Thomas.

Por detrás se situaba el estadounidense Bubba Watson, con -5, y el norirlandés Rory McIlroy y el mexicano Abraham Ancer, ambos con -4, en una jornada con fuertes vientos de hasta 64 km/h.

Tiger Woods sigue con vida en el Campeonato de la PGA

Mientras se producía la inesperada pugna por el liderato entre Zalatoris y Pereira, el público de Southern Hills se volcaba en el apoyo a Tiger Woods para que sobreviviera al corte.

El estadounidense necesitaba sobreponerse a su decepcionante jornada inicial, con 74 golpes (+4), para evitar la eliminación en el segundo torneo que disputa tras su grave accidente automovilístico de febrero de 2021.

Tiger había competido el jueves con dolores en su pierna derecha, secuela de las múltiples fracturas que sufrió en la colisión, pero este viernes consiguió ir de menos a más sacando a relucir su legendario espíritu competitivo.

Alentado por una multitud de aficionados, Woods superó su peor momento vivido con un doble bogey en el hoyo 11 que lo dejaba por debajo del corte.

Cojeando visiblemente en sus últimos golpes, Tiger respondió con dos birdies finales para terminar con 69 golpes (-1) y un acumulado de +3, un golpe por debajo del corte.

De esta forma Woods, de 46 años, disputará el fin de semana decisivo como ya hizo en su reaparición del pasado abril en el Masters de Augusta.