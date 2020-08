Juan Sebastián Muñoz terminó mal un día que arrancó muy bien

Aunque todavía está lejos de los primeros diez lugares del Northern Trust, Juan Sebastián Muñoz (-8) firmó otra ronda bajo par en el TPC de Boston. El colombiano no pudo seguir sumando buenos números en la jornada del viernes y este sábado, aunque arrancó con el pie derecho, embocando cinco birdies en los primeros nueve hoyos, tuvo una agitada segunda vuelta en la que tuvo más errores que aciertos.

Le puede interesar: Camilo Villegas, un escalón arriba del resto en el Korn Ferry Tour

Muñoz, número 16 de la FedEx Cup y quien tiene asegurada su participación en el próximo torneo, tuvo una primera ronda que le permitió quedar a un solo golpe de los líderes, sin embargo, el viernes no encontró las mismas sensaciones, no embocó tanto como lo había hecho en la primera jornada y, pese a que se mantuvo bajo par, no consiguió seguir sumando números contra el campo, por lo que descendió hasta el puesto 30.

Con el -2 de hoy, Muñoz se mantuvo cerca del puesto número 30 de la clasificación general, que es liderada por Dustin Johnson, quien el viernes firmó una de las dos mejores rondas del evento con un total de 60 impactos. En ese sentido, la mejor ronda del día fue la de Stottie Scheffler, quien ingresó al club de los 59 golpes en un torneo oficial, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la gira en conseguirlo.

Lea también: Juan Sebastián Muñoz se mantiene en el top 30 del Northern Trust

A falta de una ronda para la conclusión del evento, Dustin Johnson se perfila como máximo candidato a llevarse el triunfo, mientras que hay varios jugadores que intentan seguirle el ritmo al golfista estadounidense, quien este sábado también firmó otra buena ronda y ganaría por segunda vez el título del certamen, en esta particular temporada.