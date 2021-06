Daniel Martínez superó el covid y reveló su estrategia para Juegos Olímpicos

El colombiano Daniel Felipe Martínez (Ineos), que ya superó la covid-19 que lo afectó después del Giro de Italia, ha centrado sus próximos objetivos en los Juegos Olímpicos de Tokio en donde espera "dar lo mejor" tanto en ruta como en la contrarreloj individual.



"El objetivo es tratar de dar lo mejor de mí en las dos pruebas. Me voy a preparar muy bien en la contrarreloj. Después de la covid estoy retomando el proceso, estamos apretando tuercas, quiero hacer muy bien las dos pruebas", dijo Martínez en una rueda de prensa.



Competirá en la cronómetro contra su compañero de equipo Filippo Ganna, el esloveno Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel, solo por nombrar algunos de los que muy seguramente estarán en Tokio.

Martínez, que ganó el premio al mejor gregario del Giro de Italia por el impecable trabajo realizado para Egan Bernal, campeón de la competencia, explicó que en los Olímpicos "la ruta también es una prueba muy exigente".



Pero dijo creer que las mayores oportunidades para Colombia en la ruta la tendrán Rigoberto Urán (Education First) y Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Sergio Higuita y Esteban Chaves (Bike Exchange), porque ellos "tienen el plus de veintiún días de competencia" que da en Tour de Francia.



Aunque dijo que no conoce las razones por las que Bernal no estará con Colombia en los Olímpicos lamentó esa ausencia porque, aseguró, el campeón del Giro de Italia y del Tour de Francia es un corredor que se desempeña "muy bien" en carreteras de tres semanas y en las de un día.

VUELTA A ESPAÑA



Otra de las carreras que aparece en la mente de Martínez es la Vuelta a España para la cual el capitán del Ineos será el británico Adam Yates que estará acompañado de su paisano Tom Pidcock.



"Todavía no se sabe el equipo. Todos tienen opciones y aspiran a correr alguna de las tres grandes. Se mirará cómo salen del Tour de Francia y los del Giro tenemos las opciones. Adam Yates es la primera opción", dijo el escalador colombiano que en el Giro quedó quinto en la general demostrando que es un corredor para pruebas de tres semanas.



Precisó que hasta el momento "estamos en la preselección a la Vuelta a España".



TOUR DE FRANCIA



Al hacer referencia al Tour de Francia Martínez aseguró que las dos cartas fuertes de su equipo son el ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Geraint Thomas.



Reconoció, eso sí, que el esloveno Tadej Pogacar dio hoy un golpe de autoridad al ganar con solvencia la contrarreloj confirmando que es amplio favorito para repetir el título del año pasado, ya que es inteligente para correr pero tendrá que lidiar con una desventaja de que el UAE-Team Emirates no es un equipo tan fuerte como el Ineos o el Jumbo-Visma.



"Le hago barra al equipo, al Ineos. Y a los colombianos. El arranque del Tour siempre es nervioso, con caídas y eso se ha visto. Ojalá llegue la montaña para que cambie todo", apostilló.