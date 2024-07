La arquería colombiana buscará dar la sorpresa en los Juegos Olímpicos

Entramos en el conteo regresivo definitivo para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la delegación de nuestro país ya tiene todo listo para lo que serán estas justas en las que hay varias expectativas de medallas.

Entre esas posibilidades está la arquería, un deporte que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en nuestro país y que en otras modalidades, que no son olímpicas, tenemos campeones del mundo.

Por eso, en las categorías de este deporte que sí están contempladas en los olímpicos llegó una delegación integrada por 4 deportistas y un entrenador que ya preparan lo que será su debut en esta edición de los Olímpicos.

La líder de este grupo es Ana María Rendón, gran deportista que ha logrado destacarse en tiro con arco y que ha logrado varios títulos a nivel internacional. Esta es una nueva oportunidad que tiene en las justas y que espera no desaprovechar.

"Para mí sumar estos cuartos Juegos Olímpicos es una alegría muy grande, pero también una responsabilidad con mi país, pero bueno saber que somos pocos los que llegamos a tantas justas es gratificante y de mucho orgullo y eso demuestra que he hecho un buen camino para estar acá nuevamente", dijo la colombiana.

Por su parte, otro de los deportistas es Andrés Hernández quien se convertirá en el deportistas colombiano más joven en llegar a unos juegos en este deporte y con 16 años quiere dar la sorpresa después de lograr su marca de clasificación.

"Ser el más joven es un honor, es muy sorprendente, no pensé llegar a este punto y bueno solo quiero aprender de todos mis compañeros. Uno se emociona mucho por estar acá pero bueno contento, no me imaginé llegar tan rápido acá, tengo 16 años y bueno ahora todos me están apoyando", dijo el deportista.

Las pruebas de este deporte estarán comenzando este 25 de julio con las clasificaciones en las dos categorías y las pruebas por medallas serán el 28 del mismo mes.