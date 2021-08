Mariana Pajón dio señales de su futuro y la próxima gran carrera post Olímpicos

La colombiana Mariana Pajón, que acaba de ganar la medalla de plata en los Olímpicos de Tokio 2020, aseguró este lunes que los deportistas "no son robots", al tiempo que pidió apoyo para los atletas que están compitiendo en alto nivel y los que se están formando.



"Somos humanos, no somos robots, tenemos sentimientos. Uno ya conoce el camino y es sacarlo adelante, el mayor fracaso es no intentarlo", dijo Pajón en una rueda de prensa en Bogotá tras llegar de Japón.



Al referirse a su futuro, la colombiana dijo que le gustaría estar en el Mundial de Holanda que se avecina porque "el nivel después de Olímpicos es excelente".

Lea también: Mariana Pajón: "Ser la inspiración de jóvenes, es una responsabilidad muy grande”



"El calendario sigue, no para, en el avión ya hablábamos de la final, de cómo fue y qué va a pasar: viene un campeonato mundial, el nivel está alto, entonces por qué no aprovechar. Después de la carrera pensé en descansar, pero pienso representar otra vez al país", explicó.



Ante el temor que sienten los deportistas ante las lesiones, la doble medallista de oro olímpico aseguró que en general "todos tenemos inseguridades, miedo, es normal, si no lo sientes no tienes pasión".



Al referirse a su lesión aseguró que ese tema es un "capítulo complejo en mi carrera, como otras".



"Esto me tomó tiempo para recuperarme, la seguridad. Hoy es todo positivo si vemos el camino, no solo la rodilla", expresó.



Por su parte Carlos Mario Ramírez, que consiguió medalla de bronce -la segunda en Juegos Olímpicos- recordó que compitió lesionado pero que las ganas de darle un logro a Colombia hicieron que pudiera sobreponerse a los dolores que no le permitieron estar en plenitud de condiciones.

De interés: Egan encabeza lista de diez colombianos confirmados para la Vuelta a Burgos



Destacaron que el bicicrós, que comenzó a hacer parte de los Olímpicos a partir de Pekín 2008, le ha dado a Colombia seis medallas, entre ellas dos de oro, de las 36 que ha logrado el país desde que participa en las justas.



La ciclista nacida hace 29 años en Medellín también aseguró que el que representó a Colombia en Tokio es un "equipo de triunfo" en el que cada uno hizo su mejor esfuerzo por alcanzar las metas que se fijaron para los Olímpicos.



Al respecto Ramírez recordó que en su caso compitió lesionado pero que las ganas de darle un logro a Colombia hicieron que pudiera sobreponerse a los dolores que no le permitieron estar en plenitud de condiciones.