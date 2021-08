Mariana Pajón: "Ser la inspiración de jóvenes, es una responsabilidad muy grande”

Mariana Pajón es una gran figura del deporte colombiano, que consiguió ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio; esta presea se une a los dos oros conquistados en Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016. La antioqueña, tras su llegada a Colombia, habló en rueda de prensa sobre el legado y lo importante que es trabajar para la sociedad.

"En el momento que entendamos que uno no pierde un oro, sino uno gana una plata, sabremos ese sacrificio, esa pasión y el alma que dejan los deportistas colombianos", aseguró la corredora de BMX.

"Ser la inspiración de jóvenes, niños, es una responsabilidad muy grande. El llegar a unos Juegos Olímpicos y que la campeona te diga eso, es porque estás haciendo las cosas bien", agregó al enterarse de los elogios de Bethany Shriever, la corredora británica que se llevó el oro.

"Ella es una corredora joven que viene, yo también tuve un ídolo; es genial ver ese cariño. Es una gran responsabilidad para que más niños crezcan en este deporte”, puntualizó.

Por otro lado, respecto a las malas situaciones que vivió previo a la competencia por las lesiones y los problemas físicos que la pusieron en duda para participar en los Olímpicos, Pajón confesó que el nerviosismo siempre estuvo ahí, pero trabajó para evitarlo.

"Todos los atletas tenemos inseguridades, temores, miedos. Si no los sientes es porque no tienes pasión por lo que haces. Somos humanos, no somos robots, pero hay que lidiar con eso y llevarlas con uno. El entrenador mental hace parte de los deportistas de alto rendimiento. ¿El mayor fracaso qué puede ser? Pues no intentarlo", afirmó.

Finalmente, sobre los demás atletas colombianos y el apoyo de toda la delegación, Mariana Pajón contó que el compañerismo que se vive siempre es la clave en la Villa Olímpica, pues todos se apoyan con el objetivo de lograr las metas.

"Eso es algo que nosotros también vivimos porque nosotros nos alegramos por el triunfo de los colombianos y de los latinoamericanos. Uno siente un fan más. Yo creo que es una alegría inmensa, es una alegría que se necesita y más en un país como el nuestro. Es una responsabilidad que tenemos, no solo traer medallas. Quien es un verdadero campeón es el que es capaz de dejar un legado, más allá de conseguir títulos", concluyó.