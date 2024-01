Dura sentencia a Colombia para recuperar la sede de los Panamericanos: "Se perdió toda credibilidad"

Siguen las repercusiones en Colombia luego de que a principios de 2024 Panam Sports tomara la decisión de retirar a Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Esto se hizo oficial a través de una carta que envió su presidente Neven Ilic.

Pese a ello, la capital del Atlántico todavía tiene la posibilidad de recuperar este derecho en la Asamblea extraordinaria que convocó la entidad para el próximo mes de febrero. Sin embargo, el panorama es complejo, especialmente por el hecho de que Perú y Paraguay presentaron sus candidaturas para ser la nueva sede.

El incumplimiento en las obligaciones suscritas entre ambas partes, incluyendo los ocho millones de dólares que se debían pagar por los derechos de organización, dejaron comprometido a Colombia ante Panam Sports, lo que también complica sus aspiraciones para tener de vuelta los Panamericanos.

Sobre este tema se refirió José Luis Echeverry, vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano, quien puso sobre la mesa las posibilidades que tiene el país de recuperar las justas en Barranquilla para el año 2027.

"Todo está muy complejo. Luis Alberto Moreno, nuestro representante ante el Comité Olímpico Internacional, estuvo esta semana en Corea del Sur, donde sesionó el COI tratando de hablar con Neven Ilic para ver si es posible reencaminar la posibilidad de devolverle la sede a Barranquilla. Yo creo que la única forma es tener un diálogo con todos los sectores y tratar de que nos puedan otorgar la sede directamente en la asamblea de febrero", manifestó en entrevista al diario El País.

Pese a que incluso el presidente de la República Gustavo Petro trató de reunirse con Ilic en Chile para llegar a un acuerdo, esto no sucedió, lo cual deja un ambiente de incredulidad por parte de Panam Sports.

"Lo más triste es que se perdió toda credibilidad desde Panam Sports y Neven Ilic nos dijo que ya no creen en este Gobierno, Esto comenzó desde que el presidente Petro fue invitado a recibir la bandera en la clausura de los Panamericanos de Santiago de Chile y él no asistió. Allí se han juntado varias cosas y por eso no hay credibilidad", sentenció Echeverry.

Según mencionó el ejecutivo, la moción de censura que la ministra del Deporte Astrid Rodríguez tiene en su contra puede dificultar aún más la posibilidad de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027, pues hasta el momento no se sabe si ella renunciará al cargo o si Petro decide removerla del mismo.

