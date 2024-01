Luis Díaz envió mensaje a Panam Sports por los Juegos Panamericanos: "revalúen"

El astro del fútbol colombiano, Luis Díaz, estrella del Liverpool, se unió a las voces de apoyo que piden a la Panam Sports que reconsidere su decisión sobre Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

A través de un video que fue posteado en la red social de X del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se ve al guajiro destacando a la capital de Barranquilla como "cuna de deportistas".

“Quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje y decirles que en Barranquilla, cuna de deportistas, se pueden realizar los mejores Juegos Panamericanos. Señores Panam Sports nuestra ciudad y nuestro alcalde harán unos Juegos históricos”, dijo el delantero del Liverpool.

“Por favor revalúen su decisión. Barranquilla sede 2027”, agregó.

El alcalde de Barranquilla, acompañó el video con un mensaje de agradecimiento para 'Lucho' Díaz.

"Gracias,@LuisFDiaz19, por tu apoyo y por soñar, al igual que nosotros, con volver a tener la oportunidad de realizar los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Este es el sueño que muchos deportistas de nuestro país tienen hoy: representar a Colombia en casa y demostrar al mundo que esta es una tierra de campeones. Aquí estamos todos los colombianos unidos por este propósito, @PanamSports".

La última "ventana" de posibilidad se desarrollará este martes 30 de enero con una reunión que Comité Olímpico Colombiano en pleno para definir qué día se va a hablar con Panam Sports y luego esperar la Asamblea Extraordinaria que será en este mes de febrero, según lo informó ex deportista y vocal del Comité Olímpico Colombiano, Helmut Bellingrodt.

“Creemos que con esas propuestas podemos convencer a Panam para que continúen ese apoyo de ellos para Barranquilla como sede. Tenemos la noticia de que el Comité Olímpico Peruano apoyaba a Barranquilla. En el que caso de que Barranquilla no quede, ellos aspirarían a ser sede. Tengo entendido que México ya retiró su candidatura, queda Asunción de Paraguay pero creo yo que, viendo todo, Barranquilla se lleva a Asunción. Ellos no tienen ni la mitad que se necesita para hacer unos Juegos Panamericanos Juniors. Esperemos que con las propuestas que vamos a hacer Panam diga que sí”, expresó el ex deportista.