Actor confiesa que presentó casting para ser Rigoberto Urán y no pasó

El actor Jerónimo Castillo reveló, en una entrevista con ‘Buenos días, Colombia’ del Canal RCN, los detalles de su experiencia al hacer casting para interpretar al ciclista Rigoberto Urán en la exitosa novela que ha cautivado a Colombia. Aunque no logró quedarse con el papel, el actor no oculta su admiración por el desempeño de Juan Pablo Urrego, quien finalmente encarna al carismático 'Rigo'.

"Yo hice casting para ser de 'Rigo', pero, obviamente, no iba a hacer de 'Rigo' nunca. Empezando por el actorazo que tenemos que es Juan Pablo Urrego, que lo hace increíble. Creo que no había mejor 'Rigo' que él", comentó Jerónimo, reconociendo la calidad interpretativa de su colega.

A pesar de no llevarse el papel principal, Castillo no se desanimó y destacó cómo se enamoró de otro personaje que le ofrecieron tras el casting. "Me llamaron y me dijeron que me querían para hacer de un personaje, me contaron la historia y yo quedé enamorado de esta historia, de este personaje y me enamoré. Me enamoré del proyecto. Si lo están viendo, se dan cuenta que es un proyecto hermoso porque es una historia bonita".

Uno de los desafíos más notables para Jerónimo fue la adaptación al acento paisa, ya que siendo nacido en la costa atlántica, el actor tuvo que sumergirse en la cultura y el habla característica de la región. "Soy más costeño que la yuca, dicen por ahí. No, hermano, practicando (el acento paisa) y la ayuda de Dios. Yo siempre le doy todo el crédito a Dios (...) él es el que le da a uno las facultades, sobre todo del hecho de despojarse de miedos e inseguridades que no le permiten a uno transformarse o lograr cualquier cosa que uno quiere en la vida".

