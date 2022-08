“Ah, este malp…”: Rigo’ le alegó a su perro por interrumpir juego con su hija

Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más importantes del país, publicó otro video que ha sido tendencia por su particular forma de expresarse con groserías, algo que ya se ha vuelto muy común en las declaraciones que siempre da el corredor colombiano.

A través de historias de Instagram, Urán emitió un video en el que estaba jugando con su hija y una pelota, pero en la mitad aparece su perro intentando ir también por el juguete, un hecho que causó gracia para todos los aficionados que pudieron evidenciar el momento.

A eso 'Rigo' dijo inmediatamente: "Ah, este malp…” y fue a a la defensa de su hija de año y medio llamada Carlota.

Actualmente el colombiano se prepara para la Vuelta a España, una de las carreras más importantes, con la que confesó que "es la única gran carrera en la que no he ganado una etapa ni he subido al podio. Después del Tour, me sentí fuerte y he estado entrenando mucho en casa, así que estoy en buena forma. Si estoy aquí es porque me siento bien y porque quiero dar lo mejor de mí para el equipo”.

Con todas sus ocurrencias diarias, Urán debe pensar ahora en lo que será esta otra grande que inicia el próximo 19 de agosto y donde también estarán otros colombianos como Sergio Andrés Higuita, Miguel Ángel 'supermán' López, Esteban Chaves, Nairo Quintana, Juan Sebastián Molan, Harold Tejada y Santiago Buitrago.