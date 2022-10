Daddy Yankee: una bala en su pierna acabó con su sueño de ser beisbolista

Daddy Yankee es uno de los cantantes de reguetón más conocidos en el mundo y eso se debe a su constancia dentro del mundo de la música, el mismo que lo llevó a darse cuenta que era el único camino que tenía después de que se le acabara su sueño de ser beisbolista.

En la capital de Puerto Rico nació este cantante, quien tenía desde niño el sueño de ser deportista profesional en uno de las disciplinas que más lo apasionada y que además le daba tantas alegrías como la música.

Aunque el camino por el lado del beisbol era más fácil para Yankee, ese sueño se lo acabaron cuando era adolescente tras quedar en un enfrentamiento entre bandas y recibir un disparo en la pierna, la misma que le impidió seguir por el camino del deporte.

El impacto provino de un rifle AK-47 y como el mismo lo dijo en una entrevista en 'El Hormiguero': "me cayó una bala en la pierna y también impactó la cadera, no podía caminar, tuve que esconderme debajo de un carro para salvar mi vida y el único que me ayudó fue un adicto, la vida te enseña".

Después de ver esa difícil situación, el reguetonero reconoció que "llegó un momento de frustración y la única opción que me quedó fue la de la música".

Ese hecho seguramente cambió el rumbo de su vida, el mismo que hoy lo tiene en el podio de la música porque pasó de ser cantante a convertirse en una leyenda para el género urbano.