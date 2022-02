Daniela Ospina confirmó que tiene nuevo novio: el cantante y actor que robó su corazón

Así mismo, Daniela Ospina confesó que hace mucho tiempo no se sentía tan enamorada, afirmó que Coronel era el hombre que la trasnochaba y aunque estuviesen en la misma ciudad, estuvieron hablando por chat durante varias semanas, antes de conocerse en persona.

“Llegó un momento que le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien”, expresó la deportista a la revista People.

La colombiana aseguró que su hija Salomé también esta muy contenta con los encantos del actor y cantante venezolano.

"Esa es una de las cosas más importantes, ellos llevan una relación muy linda", indicó Daniela Ospina.

"Gabi ha estado ahí para lo que las dos hemos necesitado", agregó.

Gabriel Coronel aseguró que se ve a futuro con la colombiana, “estoy muy contento, veo una vida con Daniela”.