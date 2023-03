Comenzó una nueva etapa en Survivor: La Isla de los Famosos, donde Wilder Medina se convirtió en el más reciente eliminado luego del último Concejo Tribal.

Luego de ello, tuvo lugar la unificación, donde los participantes dejaron sus respectivas tribus para entrar a una nueva era en la que la competencia será individual por ser el mejor sobreviviente en la Isla de los Famosos.

Le puede interesar: Wilder Medina recordó sus altercados en los camerinos cuando era futbolista: Soy mal perdedor

Previo a la velada de iniciación, los once competidores entraron a una prueba de pesaje, donde se les midió su peso actual para compararlo con el que tenían al momento de comenzar el reality. Asimismo, tuvieron la oportunidad para verse en un espejo.

Muchos de los participantes se vieron sorprendidos al ver su nueva apariencia. Sin embargo, la más grande se la llevó Eleider Álvarez; el exboxeador perdió seis kilos luego de verificar su nuevo peso.

Su reacción le sacó una sonrisa a sus excompañeros en la tribu Koi: "No bajo tanto de peso ni siquiera cuando voy a tener una pelea. No me había visto tan horrible. Me puse más negro, yo soy chocolatina, brownie...", declaró.

Al verse en el espejo, Eleider expresó a modo de broma: "Yo soy feo, pero me vi tres veces más feo".

Vea también: Fin a la aventura de Wilder Medina en 'Survivor': El ex jugador fue eliminado por su tribu

Tras la unificación, quedó conformada la tribu Gaia, donde los once participantes vivirán desde ahora un interesante mano a mano en La Isla de los Famosos.

Otras noticias

¿Cuáles son los alimentos esenciales en la dieta de todo corredor?