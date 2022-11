Faitelson a sus críticos: “cuántos muertos de hambre tienen los dólares que Elon Musk exigirá”

A pesar de que Faitelson haya reconocido que Vela se encontraba en buena forma como jugador, no deja pasar el hecho que el seleccionado dirigido por Gerardo Martino tuviera que insistirle a Vela para que jugará el Mundial con México.

A lo que el delantero de Los Angeles FC, respondió por sus redes sociales “no tengo que decirle nada a nadie”, aclarando las opiniones de todos con respecto a su rechazo a jugar con el ‘Tri’.

Por otro lado, Faitelson aprovechó la polémica de Twitter con el posible cobró a los posibles suscriptores con cuentas verificadas, y se fue contra sus contradictores: “veremos cuantos de estos “haters” ++muertos de hambre++ que me siguen, me persiguen y me atosigan por sistema tienen los 8 dólares que el señor Musk exigirá por participar en esta red…Hasta ahí llegaron”.