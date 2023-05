Fredy Guarín, gordito, pero contento: abrió prometedor negocio en Medellín

Fredy Guarín disfruta del retiro profesional luego de su última etapa en Millonarios. El ex jugador le ha dado un giro a su vida luego de los problemas del alcoholismo que lo llevaron a dejar el fútbol y buscar un proceso de rehabilitación.

Para el ex Inter no fue fácil sobrellevar el momento complicado que pasaba en su vida íntima. Después de problemas con sus ex parejas y el escándalo por un altercado que tuvo con sus padres, la situación terminó por situarlo en medio del uso de alcohol como refugio.

Durante su estadía en el cuadro capitalino, el ex jugador de la Selección Colombia eligió ocultar sus problemas y refugiarse en el trago para poder sobrellevar la carga. Después de eso, la vida de 'Guaro' ha cambiado.

El ex jugador tuvo un cambio físico, impactante. Su contextura pasó de ser atlética a un poco robusta. El boyacense ha aumentado de peso y ahora, en su etapa de retiro, aprovechó para emprender un nuevo negocio.