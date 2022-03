La foto en bikini de Karol G que puso arrozudo a James en Qatar

“Yo me casaría con James Rodríguez, sino que yo soy súper fan. Me parece que tiene cara de niño, pero es súper lindo. Yo me casaría contigo, James Rodríguez”, fue una de las declaraciones en una oportunidad de la joven cantante la cual se ha vuelto a traer al presente.

Vea también: Nuevo capítulo en la novela James y Karol G: habría un tercero en el medio

Por lo pronto, ninguno de los dos ha confirmado lo que trasciende en las redes, por lo que ambos siguen concentrados en sus profesiones. Así y todo, James Rodríguez siempre deja su 'like' en cada una de las fotos que publica la cantante, sobre todo si son en bikini.