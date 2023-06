La insólita razón por la que un hombre dejó todos sus bienes a Neymar

Neymar Jr. ahora no solo tiene 'fortuna' producto de su carrera futbolística, como empresario y como modelo, sino que ahora hay quienes se 'compadecen' y dejan un testamento a su favor con todos sus bienes.

Y es que recientemente se conoció que un hombre de 30 años radicó un documento en una notaría del estadio de Río Grande del Sur a favor de Neymar, debido a que tiene problemas de salud y pretende que todas sus propiedades pertenezcan al futbolista.

La razón de la persona, quien aparentemente es un empresario, tiene que ver con que no tiene pareja estable ni hijos, y sus padres ya están fallecidos. "Vi que no tengo a nadie", explicó.

La razón por la que un hombre dejó un testamento con sus bienes a Neymar

Ahora, en cuanto a la incógnita de por qué elegir a Neymar para dejarle un testamento, el hombre fue claro y confesó que "me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció".

Además, el incentivo final para que la fortuna de esta persona pase a pertenecerle a Neymar tiene que ver con que "sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día", por lo que ese 'desinterés monetario' del jugador del PSG fue un impulso para dejarle sus bienes.

Esta polémica (la cual hasta cierto punto es ajena al futbolista) se da luego de que autoridades medioambientales de Brasil multaran por segunda vez a Neymar, después de ignorar las órdenes de detener un proyecto de construcción sin licencia en su mansión a las afueras de Río de Janeiro.