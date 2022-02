¿Lo invitó Maluma? Agüero respondió porqué no ha viajado a Colombia

El hoy exfutbolista argentino Sergio Leonel 'Kun' Agüero del Castillo sigue teniendo bastante interacción con sus seguidores en las redes sociales, a pesar de verse obligado a dejar la actividad profesional tras registrar problemas cardíacos cuando disputaba sus primeros partidos con la camisera de Barcelona.

Agüero relató en una reciente transmisión mediante su canal de Twitch que siente miedo de realizar cualquier esfuerzo físico, ya que se ahoga.

"El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo", indicó.

"Qué loco todo esto... Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr... Siento el corazón que va al palo, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, 'streameando'", aseguró.

Por otro lado, este martes, el argentino respondió algunas preguntas a través de Twitter. Causó curiosidad que un colombiano le consultó porqué no había viajado a Colombia.

Agüero manifestó que nadie lo ha in invitado y el único que le ha hablado del país ha sido Maluma.

"Nadie me invitó a Colombia . El único fue Maluma y algún día iré 😁", publicó.