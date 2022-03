"Mal con la pelota y mal en la cama": escándalo sexual sacude al fútbol brasileño

Gremio de Porto Alegre anunció este jueves 3 de marzo que le impuso una suspensión de 15 días al delantero argentino Diego Churín por un "acto de indisciplina", luego de que el delantero se involucrara en un lío de faldas con una mujer en un hotel en el que se hospedó la delegación del equipo de Porto Alegre.

El incidente que motivó la dura sanción se produjo en la madrugada del miércoles, luego de que el Gremio, que este año tendrá que disputar la segunda división del Campeonato Brasileño, fuera derrotado por 3-2 en su visita al humilde Mirassol en la ciudad de Sao José do Río Preto y eliminado prematuramente de la Copa do Brasil.



El "acto de indisciplina" se hizo público luego de que una mujer que estaba hospedada en el mismo hotel que la delegación del Gremio divulgara videos en sus redes sociales alegando haber tenido una decepción durante un supuesto encuentro íntimo con el futbolista argentino.



"Mal con la pelota y mal en la cama", afirmó la acusadora en una publicación que rápidamente se hizo viral.



Gremio anunció en comunicado este jueves que, luego de ser informado de los hechos en los que se involucró Churín en la madrugada del miércoles tras el partido con el Mirassol y luego de que la dirección lo discutiera con el atacante, "el atleta fue sancionado con 15 días de suspensión de las actividades".



La asesoría del futbolista argentino de 32 años también divulgó un comunicado en el que "lamenta profundamente la forma torpe en que su nombre fue expuesto y las serias implicaciones del hecho en su vida personal y en su actividad profesional".



Agrega que el atacante está "conforme" con la sanción impuesta por el club brasileño y que la acata con responsabilidad y se dispone a cumplirla totalmente, pero que llevará el caso a los tribunales para "determinar posibles ilegalidades y responsabilizar a terceros por la difusión no autorizada de su imagen".

Churín, contratado por Gremio en octubre de 2020 para alternar con Diego Souza, ha anotado 5 goles en sus 44 partidos con la camisa tricolor del conjunto de Porto Alegre.