Modelos afirman no haber prestado servicio a jugadores de Santa Fe, pero "ojalá hubiese sido así"

Independiente Santa Fe viene de caer goleado 4-0 ante Alianza Petrolera por la fecha 16 de la Liga Betplay, y más allá del inconformismo de los seguidores del club, hubo un rumor relacionado al posible vínculo de varios jugadores con dos modelos webcam.

La anterior fue una versión que se originó luego de una fotografía publicada por una mujer, en la que se le ve junto a una amiga y cinco futbolistas de Santa Fe: Geisson Perea, Matías Mier, Carlos Moreno, Jefferson Rivas y Daniel García.

No obstante, César Herrera se dio a la tarea de preguntar a las mujeres relacionas sobre lo acontecido, en especial a aquella quien publicó la fotografía en su cuenta de Instagram.

La respuesta fue clara, pues la modelo afirma que no hubo ningún contacto con los futbolistas más allá de la foto, pues "no sé de dónde están sacando eso, eso chicos no hicieron nada con nosotras".

Asimismo, procedió a explicar la situación: "Nosotras íbamos para otro piso, y yo, al notar que estaban entrando muchas personas, pregunté por el equipo que se estaba hospedando".

Así, comentó que "cuando me dijeron que era Santa Fe, les pedimos una foto, subimos en el ascensor y eso fue todo lo que pasó", desmintiendo así todos los rumores que generó la foto.

Sin embargo, la mujer cerró su audio con una confesión, apuntando que "no sé de dónde sacan que les prestamos un servicio, ojalá hubiese sido así".

De tal manera, se confirma que lo acontecido entre las modelos -quienes ya tiene privadas sus respectivas cuentas de Instagram- y parte de la plantilla de Santa Fe no fue más que un rumor.