No perdona media: Neymar le habría 'bajado' la novia a Joao Felíx

Neymar sigue siendo un los jugadores más reconocidos en el fútbol mundial, la estrella brasilera, el PSG es uno de los iconos del deporte rey dentro de la cancha. Sin embargo, su papel fuera del terreno de juego también ha sido uno de los puntos destacados.

Vea también: “Mijo, usted no sabe ni hablar": a James se la cobran por comentario que le hizo a Dua Lipa

Su vida ha sido muy agitada; entre sus lesiones y sus polémicas en los escenarios lejanos a las canchas de fútbol han sido noticia a lo largo de su carrera desde su llegada a Europa.

Hace un tiempo la estrella brasilera estuvo involucrado con una mujer que para entonces era pareja del reconocido cantante colombiano Maluma. Según las informaciones que surgieron en aquel momento,'Ney' decidió quitarle la novia al paísa.

El astro se involucró con quién para entonces compartía una relación con el cantante colombiano. Se dice que allí de aquel triángulo amoroso surgió la popular canción de Hawai.

Después de mucho tiempo esta situación parece que el 10 nuevamente anda en las andadas. En las últimas horas, se conoció una versión de prensa sobre el posible romance entre Neymar y la novia de Joao Félix.

La mujer conocida como Magui Corceiro, habría pasado sus vacaciones en la ciudad de París y luego llegar allí tanto ella como el jugador fueron relacionados entre sí. Ambos se seguían en sus cuentas de Instagram y al parecer mantenían una cercanía.

Sin embargo, luego que ella publicará una foto en año nuevo junto a su novio Joao, delantero del Atlético de Madrid, Neymar la dejo de seguir, todos los rumores aumentaron debido a que hace unos meses la mujer fue captada besándose con el jugador del Sporting de Lisboa, Pedro Porro.

La imagen dio la vuelta al mundo y la modelo simplemente salió a defenderse afirmando que ellos eran muy buenos amigos y no existía relación amorosa entre ambos.

Le puede interesar: "Puedo y no me da miedo": Melissa Martínez arrancó año nuevo con 'regalo especial' a sus fans

Por ahora no se sabe qué es lo cierto en este posible triángulo amoroso, pero queda aclaro que Neymar no pierde media y cuando de mujeres se trata no le importa si están comprometidas o solteras.