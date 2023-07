"Pedacito de cielo": Lorelei Tarón y Falcao celebran el nacimiento de su nueva hija

Falcao y Lorelei Tarón anunciaron el nacimiento de su nueva hija, a través de redes sociales. "Bienvenida, Heaven", publicó la esposa del delantero de la Selección Colombia en su cuenta de Instagram.

"Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti", añadió.

Vea también: Falcao se reencontrará con uno de sus ex: confirmado rival de pretempotada para el Rayo Vallecano

Heaven es la quinta hija del matrimonio entre Falcao y Lorelei, quienes contrajeron matrimonio en 2007. Producto de la relación, también nacieron Jedidiah, Dominique, Desirée y Annete, Jedidiah, Dominique, Desirée y Annet los otros herederos de la pareja.

Tanto el futbolista colombiano como la cantante argentina han construido una unión que se ha mantenido sólida a lo largo de los años. Tanto él como ella se han convertido en ejemplos, teniendo en cuenta el hogar que han forjado en todo este tiempo.

La noticia del nacimiento de Heaven se da, en medio de la pretemporada de Falcao y de la posibilidad que estudio el delantero hace unas semanas, respecto a fichar por Millonarios luego del título que alcanzó el conjunto 'embajador' en la Liga Betplay.

Le puede interesar: El tema Falcao no estaría cerrado: Millonarios tendría un as bajo la manga que nadie se esperaba

Pese a que las partes se sentaron a dialogar, al final el jugador desisitió de la idea, debido a que la oferta económica no cumplió con las expectativas, pese al esfuerzo que hicieron las directivas de Azul y Blanco S.A.