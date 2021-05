¿Qué dirá Shannon? James y un 'like' que dio de qué hablar

Por los lados de James, el mediocampista ofensivo espera recuperarse prontamente para estar a la disposición de Reinaldo Rueda, quien lo convocó para los compromisos de las Eliminatorias a Qatar 2022, donde la Selección Colombia enfrentará a Perú y Argentina.

Cabe señalar que el entrenador Carlo Ancelotti fue quien dio la mala noticia para el Everton que se juega su última oportunidad de estar en un torneo internacional: “Desafortunadamente, James Rodríguez no está disponible para el partido. Él no se ha recuperado de su problema de la pantorrilla. Infortunadamente, él no ha terminado bien la temporada y está enfocado en preparar la Copa América con la Selección Colombia. Espero tenerlo en buenas condiciones para la próxima temporada. James no estará en el partido, pero estará apoyando como un capitán".