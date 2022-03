Se involucró 'Canelo': el boxeador intentó frenar 'tiradera' entre Residente y J Balvin

Residente volvió a despertar todo tipo de reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales con las recientes declaraciones que dio sobre su lío con J Balvin en el canal de YouTube ‘Molusco TV’. En aquel formato se desquitó, de nuevo, y afirmó que si el paisa le respondía su tema, sería un claro “autogol”.

Recientemente, medios internacionales revelaron que una persona que se situó en el problema e intentó frenarlo fue ‘Canelo’ Álvarez, el reconocido boxeador, quien buscó la forma para que la tiradera llegara a un final y el conflicto quedara atrás. Residente utilizó aquel espacio para contar las acciones del deportista, quien habló con cada uno para que no se incrementara el 'raye'.

“Hasta me llamó Canelo Álvarez, yo soy fanático del boxeo e iba a ir a entrenar con él al día siguiente. Me dice ‘habla con él que está triste por esto, tú sabes que soy amigo de él’. En mi mente yo estaba ‘este cabrón se nota que no es fanático del boxeo’, yo estaba más encabronado de que este tipo llama a Canelo por esta estupidez para distraerlo en medio de la pelea con Plant. Yo estaba este cabrón lo llama en medio de la pelea”, aseguró el puertorriqueño sobre esta disputa.

El intérprete de ‘Sexo’ puntualizó que el boxeador buscó la forma de dialogar con él en buen sentido, resaltando que frenó sus entrenamientos para poder terminar con esta pelea de lado y lado. El mexicano plasmó su interés en acabar con las diferencias entre ellos, pero no lo logró.

Es importante resaltar que ‘Canelo’ ha construido una sólida amistad con ambos artistas urbanos, en especial con J Balvin, quien lo ha acompañado en sus peleas, sus caminatas al ring y las victorias que ha sumado a su carrera. En cuanto a Residente, Álvarez ha sido enaltecido por el puertorriqueño, quien habla de la humildad que tiene y de lo talentoso que es.