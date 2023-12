Sergio Ramos y una nueva vocación: ¿se acerca su retiro?

Un mini receso es lo que tendrá el Sevilla y Sergio Ramos, pero seguramente, no estarán completamente separados en estas vacaciones. El central ex Real Madrid y Paris Saint-Germain, a sus 37 años ha estado en la mira de los críticos y de la prensa española por su flojo nivel. Además, siendo un referente de la institución, no ha logrado hacer que el cuadro sevillano recupere su mejor fútbol.

La historia con Diego Alonso no ha sido como se esperaba, y, aunque al principio parecía haber reacción, el charrúa no ha logrado levantar al Sevilla. Su último antecedente fue haberse puesto en orden con el calendario en una nueva derrota ante el Atlético de Madrid. A tan solo tres puntos del descenso se ubican los sevillistas que necesitan salir de dicha posición incómoda.

Sergio Ramos regresó al Sevilla después de más de una década desde que salió del equipo que lo vio crecer como profesional. Lejos de mejorar el nivel, su desempeño ha quedado a deber y ya estaría pensando en otras actividades. Nunca se ha alejado de la música con canciones como “La Roja Baila”, u “Otra estrella en tu corazón”, pero ahora, sacó otro tema que puede indicar un posible retiro.

Son varios los jugadores que se han dedicado a la música tanto, antes de retirarse, como retirados. Sergio Ramos es un amante del flamenco y grabó una canción con la banda Los Yakis. Eligieron a Sergio porque, en primera instancia, el cantante principal afirmó que la canción iba dedicada para el zaguero y que sabían de la gran voz del ex Real Madrid.

“Sabe mucho y canta muy bien”, dijo la voz de Los Yakis sobre Sergio Ramos y su talento para la música. Sergio sigue con el objetivo de salvar al Sevilla del descenso, pero, sin duda alguna, la música podría ser su próxima faceta después de un retiro que puede verse pronto.