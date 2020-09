Shannon de Lima cuenta cómo es su 'relación' con Daniela Ospina por James Rodríguez

Shannon de Lima se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a la interacción que tuvo con sus seguidores a través de la popular función ‘Hazme una pregunta’ en su segunda cuenta de Instagram dedicada a la belleza.

La modelo inició respondiendo sobre el cariño que le tiene a Salomé y a Samuel, los hijos de su novio James Rodríguez.

“La amo demasiado”, escribió al interrogante de cómo se la lleva con la pequeña y compartió una foto donde está cargando y abrazado al bebé para expresar el gran cariño que le tiene.

Seguido de esto, habló de su relación con el futbolista y sobre que pensaba de él. “Dos años juntos. Creo que le caigo bien”, expresó con un emoji de sarcasmo.

Además, aclaró que no le molestaba tener una relación a distancia, pues amaba viajar.

Una de las preguntas que más llamó la atención de los internautas fue si tenía alguna relación con Daniela Ospina.

A lo que sin tapujo alguno contestó: “No, es que mi relación es con James. Pero ella me cae súper bien”.

Por otra parte, la modelo no descartó la idea de convertirse en madre nuevamente. Y finalizó la interacción explicando el porqué maneja su vida personal tan privada.

“Como a mí no me importa la vida privada de los demás, no sé por qué importaría la vida privada mía. Todavía sigo buscando la respuesta... es mía, está en paz y muy feliz. Gracias a todos por preocuparse siempre igual”, expresó.