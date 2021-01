Alcaldía de Bogotá pide cambiar los tapabocas de tela por quirúrgicos

Una recomendación hizo la Alcaldía de Bogotá sobre el uso del tapabocas, en medio del anuncio de nuevas medidas que empezarán a regir en la ciudad desde este viernes 29 de enero.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, instó a la ciudadanía a utilizar tapabocas quirúrgicos convencionales o, según la profesión, hacer uso de los N95, en vez de los ya tradicionales tapabocas de tela.

De acuerdo con el Secretario, esta recomendación se da porque estudios, tanto de la Secretaría de Salud como de expertos internaciones, sugieren insistir con el uso de tapabocas quirúrgicos o N95 porque se tiene la certeza de su eficacia para ayudar a evitar el contagio de coronavirus.

Le puede interesar: Elevan moción de observación contra Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá

“Esto quiere decir que los tapabocas de telas más artesanales en este periodo deben ser descartados y ser priorizados tapabocas quirúrgicos convencionales, que se consiguen en el mercado a muy buen precio”, dijo Gómez.

Es importante recordar que los tapabocas de tela en Bogotá y el resto de Colombia, en su momento, sirvieron para suplir el desabastecimiento que se dio una vez llegado el covid-19 al país. Por esta razón, el Secretario garantizó que en esta oportunidad hay suficiente suministro de esta herramienta, “que se consigue a precios muy cómodos”.

“Les solicitamos especialmente a todos los hogares hacer un esfuerzo y comprar tapabocas quirúrgicos”, reiteró.

El Distrito, además, pidió a las personas mayores de 60 años continuar con el aislamiento selectivo, al menos, mientras se supera la alerta roja por la alta ocupación de las UCI, que a la fecha es del 92 %.

Cambian las restricciones en Bogotá

Junto a las anteriores recomendaciones, Luis Ernesto Gómez anunció que el próximo fin de semana ya no aplicará la cuarentena total en la ciudad y que el toque de queda nocturno tendrá cambios en su horario: no va desde las 8:00 p.m., sino que desde el viernes 29 de enero la medida iniciará a las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Le puede interesar: Se acaba la cuarentena los fines de semana en Bogotá; el toque de queda tendrá cambios

Asimismo, no continuará la cuarentena por localidades, ahora pasará a ser por UPZ.

El pico y cédula sí se mantendrá.