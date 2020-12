¿Cuál es el grave problema de salud que sufre Esperanza Gómez?

“Yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malitas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar, entonces me afecta mucho mi estilo de vida… y mi trabajo también porque no me pueden abrir, no me pueden levantar, no me pueden hacer nada”, dijo la popular actriz porno entre risas en conversación con Pulzo.

Y agregó: “Estoy en tratamiento con un nuevo doctor que trae una técnica que la usan sobre todo para los atletas, en hombros y las rodillas. En la columna hasta ahora no se han atrevido a usarla por lo delicado del asunto, pero él trajo la técnica y vamos a ver si Dios quiere y la Virgen permite, que me logren regenerar los colchoncitos de las vértebras de mi columna”.