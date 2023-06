Devolución del IVA 2023: ¿Cómo saber si es beneficiario y cuándo se realiza el pago?

Uno de los programas de asistencia social con los que cuenta el Gobierno Nacional es la Devolución del IVA. Este va dirigido a las familias de menores ingresos para que puedan recibir un auxilio económico de 80.000 pesos frente al Impuesto del Valor Agregado.

Según cifras del Departamento de Prosperidad Social, hay 700.000 hogares a nivel nacional que reciben este subsidio al estar en el programa Familias en Acción. Asimismo, hay otros 300.000 priorizados por pertenecer a Colombia Mayor.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Para realizar tal consulta, es importante dirigirse a la página devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co. Allí, dar clic a la opción "Consulta de Beneficiarios", luego ingresa el número de documento de identidad del beneficiario y realiza la validación de seguridad que solicita el sitio web.

Tras realizar la consulta, la plataforma le indicará si está registrado o no. Si el resultado es positivo, podrá ver cuatro estados diferentes para conocer su situación actual: Registrado, Beneficiario, No elegible o No vigente.

¿Cuándo se realizarán los pagos?

Por el momento, Prosperidad Social se encuentra en un proceso de refocalización junto al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación para establecer los beneficiarios y además el cronograma de pagos para los próximos períodos de 2023.

Por ello, es importante revisar los canales oficiales de la entidad como son la página web o las redes sociales para conocer si hay alguna novedad al respecto.

Cabe recordar que no existen intermediarios para realizar este trámite y que el pago de la Devolución del IVA se lleva a cabo cada dos meses.

