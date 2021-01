Luto en Atlético Nacional: murió Abraham Núñez, compositor del 'Pregón Verde'

Atlético Nacional informó este jueves 28 de enero el fallecimiento de Abraham Núñez Narváez, recordado por ser el compositor del 'Pregón Verde' con el Súper Combo Los Núñez, orquesta familiar que fundó junto con sus hijos.

"Atlético Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Abraham Núñez Narváez, compositor del Pregón Verde, pieza musical que ha trascendido varias generaciones de hinchas verdolagas. Paz en su tumba. Enviamos un mensaje de fortaleza para su familia y allegados", indicó el conjunto 'verdolaga'.

El 'Pregón Verde', que se lanzó en 1983, se convirtió con los años en el himno de los hinchas de Atlético Nacional y el cual entonan cada que vez el equipo afronta instancias finales de certámenes locales e internacionales.

🎶 Oh oh oh, mi Nacional, ole ole mi Nacional 🎶



Revive la historia completa del Pregón Verde, contada por Abraham Núñez, en este capítulo de Mi Nacional: https://t.co/jRiyXkOzUs pic.twitter.com/8LMvKNwWV8