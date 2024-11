Salario mínimo en Colombia: ¿Qué se sabe del aumento para 2025?

Se inicia la temporada de fin de año y los colombianos comienzan a proyectarse para lo que será el 2025. Uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos tiene que ver con el aumento que tendrá el salario mínimo el próximo año.

Como es costumbre, en los últimos días de noviembre se establecerá la mesa de concertación en la que el Gobierno Nacional negociará con las centrales obreras y empresarios para llevar a un acuerdo en cuanto a la cifra del aumento.

“Se llamará la mesa de concertación. Tenemos una metodología y unos procedimientos que están por ley y que empezaremos a desarrollar en menor tiempo posible”, explicó la ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez.

El ajuste del salario influirá en el poder adquisitivo de millones de trabajadores, pero también tendrá injerencia en múltiples sectores, desde el empleo hasta el consumo interno.

Extraoficialmente se han conocido versiones desde diversos sectores. Por pare de los empresarios se puso sobre la mesa un aumento del 6 %, el cual llevaría el salario mínimo a una cifra de $1.378.000,.

Por otro lado, los sindicaros y centrales obreras pretenden un incremento del 15,4 %. En caso se aceptarse esta propuesta el salario mínimo llegaría a $1.671.720, teniendo en cuenta el subsidio de transporte.

Alerta por aumento del salario mínimo

Los empresarios y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), expresaron su preocupación frente a los posibles efectos de un aumento superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se estima en un 5.8% según cálculos de la entidad.

"Desde Acopi, tenemos claro que cualquier análisis o propuesta respecto al aumento del salario mínimo debe estar fundamentalmente sobre la base de que no puede superar el IPC. Cualquier incremento por encima de esta cifra compromete seriamente la estabilidad económica y financiera de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia", explicó Rodolfo Correa, presidente de Acopi.

Al respecto el Ministerio del Trabajo fue claro en señalar que se negociará con el objetivo de "proteger el poder adquisitivo de los colombianos".

“Se tienen que crear medidas que protejan el valor adquisitivo del salario y eso es lo que hemos hecho en el 2022, en el 2023 y seguramente este año también en el 2024 buscaremos la manera de que los porcentajes de aumento sean protegidos, para que nuestras familias tengan un mayor con posibilidades de mayor inversiones de mayor consumo lo que nos dará una mayor reactivación de la economía”, afirmó Gloría Inés Ramírez.

Finalmente, Fenalco se mostró pesimista con respecto a la actitud de negociación del Gobierno Nacional.

“Particularmente este año nosotros somos muy pesimistas, porque ya el Ministerio de Trabajo y la ministra mostraron el talante de no gustarle la concertación, es decir, con el proyecto de reforma laboral que nunca fue concertado, como es obligatorio que hubiera pasado por la Comisión de Concertación laboral, sino que fue básicamente concertado con los sindicatos, no con los empresarios; pues nosotros creemos que prácticamente no hay nada que concertar, ni hay buen ambiente para lograr un acuerdo de salario mínimo”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.