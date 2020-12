Siguen las altas cifras por coronavirus este 20 de diciembre en Colombia

Colombia registra 11.160 casos nuevos de coronavirus y 207 fallecidos este domingo 20 de diciembre, según el reporte del Ministerio de Salud. Con esas cifras, el país llega a 1'507.222 casos totales, de los que 40.475 han fallecido y 1'373.332 se han recuperado, lo que da como resultado 89.330 casos activos.

Bogotá ha llegado a 428.979 contagios. El departamento del Atlántico, a 86.920. Y Antioquia suma 242.712.

Debido a este aumento de casos diarios, el Gobierno nacional les ha sugerido a los alcaldes implementar medidas como pico y cédula o pico y género, así como toques de queda, para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. También ha insistido en que, de ser posible, se hagan reuniones virtuales. Y si son presenciales, se recomienda usar tapabocas incluso junto a las personas más cercanas.

El temor de las autoridades radica en el hecho de que los encuentros durante el Día de las Velitas han disparado los contagios diarios, así que con las novenas y la Noche Buena se estima que más personas transmitan el virus. Basta comparar las cifras del 7 y el 8 de diciembre con las actuales para evidenciar el preocupante aumento. Esos dos días se reportaron, respectivamente, 5.997 y 7.510 casos, respectivamente.

Algunas ciudades ya han empezado con las restricciones navideñas. Barranquilla, por ejemplo, tendrá toque de queda desde las 11:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente para el 24 y el 25 de diciembre, y entre la 1:00 a.m. y las 6:00 a.m. del 1 de enero, y las 11:00 p.m. de ese mismo día hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.

También habrá ley seca en la capital del Atlántico, entre las 11:00 p.m. del 24 de diciembre y las 6:00 a.m. del 26 de diciembre, y entre las 6:00 a.m. del 1 de enero y las 6:00 a.m. del 2 de enero.