Troleada monumental: hinchas de Nacional se acuerdan de Santa Fe y de Wílder Medina

En medio de la cuarentena, que detuvo el fútbol y ocasionó que las personas dirijan su atención hacia las redes sociales, los hinchas de Nacional aprovecharon la oportunidad para revivir uno de los múltiples títulos que han ganado en el rentado local, en esta ocasión el de 2013, en el que vencieron a Santa Fe en condición de visitante y sumaron una nueva estrella cuando todo parecía dado para que el elenco cardenal gritara campeón.

El equipo cardenal celebró su empate en el estadio Atanasio Girardot por marcador de 0-0, consciente de la ventaja que le significaba definir frente a su público y en su casa, sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando, en primera instancia Jefferson Duque y, posteriormente, Luis Fernando Mosquera, anotaron los goles con los que se esfumó la ilusión albirroj y le permitieron, a los dirigidos por Juan Carlos Osorio, gritar campeón nuevamente.

Por eso, desde las huestes de la afición del equipo verdolaga se realizó un particular video que, acorde a unas imágenes que se han viralizado, en las que se observa a varias personas bailando con un ataud sobre los hombros como si se tratara de un festejo en medio de un cepelio, se recordó la estrella conseguida en el Apertura 2013, cuando luego de tantos festejos y de que Wilder Medina y el presidente del equipo, en aquel momento, César Pastrana, afirmaran que el título no se escaparía, llegaron los goles y la tristeza no pudo ser mayor.

Bajo el mando de Juan Carlos Osorio, Atlético Nacional consiguió varios títulos a nivel local, aunque quedó debiendo a nivel internacional, pues no pudo conquistar la Copa Libertadores.