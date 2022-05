Arrestan en Brasil al exjefe de la Fórmula 1

El exjefe comercial de la Fórmula Uno Bernie Ecclestone fue arrestado en la noche del miércoles en un aeropuerto en el interior del estado brasileño de Sao Paulo por porte ilegal de arma y liberado tras el pago de una fianza, informaron este jueves fuentes policiales.

El máximo dirigente de la principal categoría del automovilismo en el mundo por cuatro décadas fue detenido cuando se disponía a abordar un avión privado en el aeropuerto Viracopos de la ciudad de Campinas luego de que los agentes aduaneros encontraran un arma en su equipaje en una revisión con el equipo de rayos X.

Ecclestone, de 91 años, admitió que es propietario de la pistola de calibre 32 de la marca LWSeecamp hallada en su maleta pero alegó que no recordaba que estuviese en su equipaje y que no tenía ningún documento que lo identificara como propietario o portador de la misma, según informó la Policía Civil de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil.

El exdirigente deportivo inglés fue arrestado en flagrante por el delito de porte ilegal de arma y conducido a la Comisaría Especializada de Atención al Turista en el mismo aeropuerto, en donde fue interrogado y permaneció preso hasta que sus representantes pagaron una fianza de 6.000 reales (unos 1.200 dólares).

El exjefe de la Fórmula Uno afirmó que le compró el arma irregularmente a un mecánico de la categoría en Sao Paulo hace unos cinco años y que la mantenía en la hacienda que posee en Amparo, municipio en el interior del estado de Sao Paulo, en la que cultiva café.

Tras ser liberado y comprometerse a acudir a Brasil cada vez que la Justicia lo determine para responder a la respectiva investigación, Ecclestone fue autorizado a abordar un vuelo privado con destino a Suiza.

El exdirigente visita regularmente Brasil debido a que desde 2012 está casado con la brasileña Fabiana Flosi, cuya madre, Aparecida Schunck Flosi Palmeira, fue secuestrada en 2016 por criminales que querían que Ecclestone pagara un rescate, pero la Policía Civil consiguió localizar su paradero en un municipio del área metropolitana de Sao Paulo y rescatarla.

En su última estadía, Ecclestone llegó a Brasil a comienzos de mayo y participó en varios eventos del automovilismo brasileño acompañado por su esposa, que es vicepresidente para Suramérica de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

El dirigente comandó todas los asuntos comerciales de la Fórmula Uno hasta enero de 2017 cuando los derechos sobre la categoría fueron adquiridos por la empresa estadounidense Liberty Media, que lo sustituyó por el inglés Ross Brawn en los asuntos deportivos y por el estadounidense Sean Bratches en los comerciales.

Exvendedor de automóviles usados en Inglaterra, Ecclestone inició su carrera en el automovilismo en la década de 1950 cuando fundó un equipo propio para intentar disputar la temporada de la Fórmula Uno de 1958 como piloto de un carro de la Connaugth.

Como no consiguió clasificación, prefirió actuar como empresario y asumió como representante del piloto austríaco Jochen Rindt y como socio del equipo B de la escudería Lotus en Fórmula Uno.