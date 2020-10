Lewis Hamilton: "No fue mi día, simplemente"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá segundo este domingo el Gran Premio de Eifel, el undécimo del certamen, manifestó en el circuito del Nürburgring (Alemania) que "no fue" su "día, simplemente"



"Este circuito es fascinante y es maravilloso estar de nuevo aquí, pero simplemente no fue mi día", indicó el séxtuple campeón mundial, que este domingo puede igualar el récord histórico de victorias en Fórmula Uno (91) del alemán Michael Schumacher si gana en el Nürburgring.



"El coche iba bien en la Q2 (segunda ronda de la calificación), pero en la Q3 perdí algo de ritmo así que le echaremos un vistazo a los datos para ver dónde podría encontrar algo de tiempo", comentó el astro inglés, que lidera el campeonato con 205 puntos, 44 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas, que este domingo sale desde la 'pole'.



"Valtteri ha hecho un trabajo sensacional, así que sólo puedo felicitarlo", comentó Hamilton después de la calificación del Nürburgring.



"Creo que habrá muchísimas oportunidades en la carrera de mañana, aunque necesitamos ver qué pasa con el tiempo y qué temperaturas habrá", apuntó.



"El comportamiento de los neumáticos será crucial, del mismo modo que lo será la salida y si hay o no coches de seguridad. Todo es posible, aún; así que ya tengo ganas de que llegue mañana y bajaré la cabeza esta noche para asegurarme de que estemos en la mejor forma posible", manifestó este sábado el líder del Mundial de Fórmula Uno.