Verstappen: "Como equipo estamos fuertes, así que estoy contento"

El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que marcó el segundo tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial, comentó en el circuito de Baku que "como equipo" están "fuertes, así que" está "contento".

"Desde el punto de vista del rendimiento, creo que tuvimos un gran arranque del fin de semana aquí en Baku", explicó Verstappen, de 23 años, que, después de ganar hace dos domingos en Mónaco tomó el liderato del Mundial, que encabeza ahora con 105 puntos, cuatro más que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que este viernes no pasó del undécimo tiempo en los ensayos.



"Fue bastante ventoso ahí fuera, lo que lo hizo complicado para cualquiera de nosotros, pero está claro que hace las cosas más interesantes", comentó Verstappen, que nunca había subido antes al podio en Montecarlo, donde el pasado domingo logró su duodécima victoria en F1.



"En el primer entrenamiento, el coche iba decentemente bien y me sentí a gusto; en el segundo hicimos algunos cambios para ver si mejoraba, pero no creo que lo hiciese; así que tendremos que echarle un vistazo esta noche para ver en qué dirección nos movemos con miras a la calificación", declaró 'Mad Max', que se quedó a una décima del mejor tiempo del día, que marcó su compañero mexicano Sergio Pérez.

"Hasta ahora parece que estamos fuertes como equipo y estoy contento con eso, así que veremos qué se puede hacer mañana", comentó Verstappen, que este sábado buscará su quinta 'pole' en Fórmula Uno.