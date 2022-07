Fernando Alonso especula sobre su renovación en la Fórmula 1

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, indicó a Efe este jueves en el Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría -el decimotercero del certamen-, que, con miras a su hipotética renovación con la escudería francesa, se sentarán "en las vacaciones" y que entonces decidirá "algo" al respecto.

Alonso, que este viernes festejará su cuadragésimo primer cumpleaños en el circuito en el que celebró -en 2003- la primera de sus 32 victorias en la F1, efectuó estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa que tuvo lugar este jueves en el 'motorhome' de Alpine en el circuito de las afueras de Budapest.

"Como ya había dicho, ahora en vacaciones nos sentaremos y decidiré algo", contestó a Efe en Hungría, acerca de su futuro próximo, el doble campeón mundial asturiano, que afirmó que su deseo es el de seguir en Alpine y que "si las dos partes están de acuerdo, en diez minutos se arreglan las cosas".

Alonso admitió, durante la jornada en la que se anunció que el cuádruple campeón mundial Sebastian Vettel se retirará de la F1 cuando acabe la temporada que "Aston Martin (la escudería en la que corre actualmente el alemán) es una opción. Como lo son todos los demás equipos, salvo aquellos que ya tengan a dos pilotos firmados".

"Mi primera opción es Alpine y mi intención es la de quedarme aquí, pero aún nos tenemos que sentar", recalcó el piloto de Oviedo este jueves en Hungría.

"¿Subirme a un coche ganador? Eso es imposible ahora mismo; pero tampoco tengo una bola de cristal que me diga lo que va a pasar. Con las nuevas reglas ahora mismo pueden ganar Red Bull y Ferrari; y posiblemente vuelva a hacerlo Mercedes. Si puedes hacerlo, ahora mismo lo mejor es ir a uno de esos tres equipos. Y si no, tienes que creer en nuevos proyectos. Pero, de momento, mi reto es grande aquí, en este equipo; que espero que siga creciendo", apuntó.

"IR A OTRAS CATEGORÍAS ES ALGO QUE NO CONTEMPLO"

"No tengo otros retos en mi mente; en otras categorías no veo opciones; así que si estamos de acuerdo las dos partes, esto se arregla en diez minutos. Si no, pues se tardará más. Pero yo quiero quedarme, estoy contento aquí", comentó el genio astur, que al ser preguntado acerca de si la salida de Vettel de Aston Martin haría más complicadas las negociaciones de renovación, respondió, no sin cierta sorna: "No para mí".

"Además, ir a otras categorías es algo que no contemplo, al menos a corto plazo. La Fórmula Uno va a ir a Las Vegas (EE.UU.) y parece ser que se quiere volver a Sudáfrica, también. Son cosas que también parecen interesantes. Y, además, yo me noto que sigo siendo muy rápido; estoy al cien por cien. Otras categorías no me interesan ahora mismo. Me siento fresco y mis reacciones son buenas. Tu cuerpo te manda señales; y el mío me invita a seguir en la F1", explicó.

"En 2018 (antes de su retirada de la categoría reina, a la que regresó el año pasado) me notaba mentalmente cansado, tenía muchos eventos de márketing y cosas que no me apetecía mucho hacer. Ahora, por ejemplo, a Singapur, adonde siempre viajaba un martes, quiero ir el lunes. No me importa ir un día o dos antes, para aclimatarme mejor a las condiciones de temperatura y humedad que hay allí", explicó.

VETTEL "ES UN GRAN CAMPEÓN Y UNA BUENA PERSONA"

Acerca de Vettel, que se retira de la categoría reina al final de esta temporada, Alonso manifestó que "es un gran campeón y una gran persona" y que lo echarán "de menos" en la Fórmula Uno.

"Tuvimos buenas batallas, porque yo estaba ahí cuando él ganó sus Mundiales", explicó Alonso, que este viernes cumple 41 años y que fue tres veces subcampeón del mundo coincidiendo con el cuatrienio glorioso que lideró el alemán en Red Bull (2010-13), en el que la escudería austriaca ganó de forma seguida los Mundiales de pilotos y constructores.

"Es un gran campeón y una buena persona, con muy buenos valores. Le deseo lo mejor; y entiendo su decisión. En Austria coincidimos en el mismo hotel y lo vi muy contento con su familia, que es muy buena. Le deseo que sea muy feliz", comentó Fernando, que admitió que para él "Hungría es siempre especial".

¿MI MEJOR CUMPLEAÑOS AQUÍ? SIN DUDA EL DEL AÑO PASADO

"Casi siempre me toca celebrar mis cumpleaños aquí. Aquí gané mi primera carrera en la F1, y me encanta la ciudad y la pista. ¿Mi mejor cumpleaños aquí? Sin duda el del año pasado. La gente casi no podía viajar y de repente fue una sorpresa ver a mí familia aquí; a mi madre, a mi hermana... había hablado con ellos por la mañana, pero no sabía que venían", apuntó el genial piloto asturiano, que comentó a Efe que en esta ocasión, aparte de la de su madre, Ana, también espera la visita de su padre, José Luis: el hombre que educó a un hijo al tiempo que 'fabricaba' un campeón.