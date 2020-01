Fernando Alonso le puso fecha a su regreso a la Fórmula 1

El piloto español, Fernando Alonso, cumplió con éxito su primera participación en el Dakar y, aunque no volverá a la Fórmula 1 para 2020, se mantiene firme en su decisión de regresar en algún momento, hecho para el que ya puso fecha y en el que asegura que no importa la edad, pues para el próximo año llegará a los 39 años y está claro que, a medida que pase el tiempo, será cada vez más difícil.

Le puede interesar: Preocupación en Junior: Teófilo Gutiérrez no viajo por lesión al juego ante Cali

Sin embargo, para él no hay problema y tal como lo afirmó a la revista especializada 'F1 Racing', intentará volver en 2021: "No he terminado con la F1. 2021 es una buena oportunidad y me siento fresco y listo ahora. Es algo que voy a intentar. No creo que la edad sea un inconveniente, ahora sin paradas de combustible, no son tan exigentes. Conduces siete u ocho segundos más despacio un domingo que un sábado. Además, con las nuevas llantas de 18 pulgadas cambiará la manera de pilotar y todos deberán volver a aprender su pilotaje".

Luego, habló de lo que siente y la forma en que las nuevas reglas pueden afectarlo: "La F1 es un asunto inacabado porque la gente piensa que merecias más de lo que logré, especialmente en los últimos años. En el museo hay muchos trofeos, pero ninguno de la F1 recientemente y eso parece un poco extraño. El único problema con las nuevas reglas es que algunos equipos podrían interpretarlas de manera diferente a otros. Puedes unirte a un equipo que está ganando ahora, pero si cometen un error con las reglas, ¿la gente dirá que tomé una mala decisión nuevamente?".

Lea también: Alberto Contador: "El ciclismo en Colombia goza de una salud enorme"

Sobre las posibilidades de la que sería su nueva escudería, agrega: "He tenido muchas reuniones con Red Bull en el pasado. Creo que la primera fue en 2007 cuando dejé McLaren. Conocí a Adrian Newey y Christian Horner. Y otra en 2008 antes de que Sebastian Vettel fuera de Toro Rosso a Red Bull, tuvimos otras dos o tres reuniones".

Y concluye señalando a Mercedes y Ferrari: "(Mercedes) Han estado dominando durante muchos años y tienen un equipo fuerte en este momento. Veremos cómo van". Sobre los italianos: "Cuando haces eventos como el Dakar conoces a diferentes personas con diferentes filosofías. Estaré listo para volver a la F1 más fuerte y, si estoy en el lugar correcto ganaré. Tengo tanta confianza en mí mismo que sé que puedo llevar cualquier coche y si todo sale bien, debería ganar. Conducir es lo único en la vida que sé que hago bien".