Fernando Alonso volvió a pilotear un Fórmula 1 después de dos años

El español Fernando Alonso, que regresará a la Fórmula 1 la próxima temporada tras dos años de ausencia, pilotó un monoplaza por primera vez desde 2018 durante un rodaje promocional organizado por Renault este martes en el circuito de Barcelona.

Alonso, de 39 años, se subió al R.S.20, el monoplaza que en la temporada 2020 del Mundial de F1 están pilotando el australiano Daniel Ricciardo y el francés Esteban Ocon.

El doble campeón del mundo de F1 (2005, 2006) podía rodar hasta un máximo de 100 kilómetros, como prevé el reglamento, porque esta sesión estaba oficialmente destinada a filmar un 'spot' promocional.

"No pude rodar más que 100 km, pero fue realmente especial para mí volver a subir a un Fórmula 1", declaró Alonso en un 'live' en Instagram.

"Era una buena oportunidad para mí de volver a sentir el coche (...) Recuperar la velocidad de un Fórmula 1 no es fácil, pero sentí que mejoraba vuelta a vuelta (...) Este coche tiene potencial, como lo ha demostrado en carrera, pero todavía hay cosas que mejorar", añadió.

"Todos tenemos grandes ambiciones para la próxima temporada, pero hay que mantener los pies en la tierra (...) Somos optimistas, tenemos mucho talento en el equipo, lo tenemos todo para hacer una buena temporada 2021", insistió.

- "Cómodo" con el Renault -

En un comunicado publicado por su nueva escudería, el piloto asturiano, que no se subía a un F1 desde abril de 2019 en una sesión de ensayos para McLaren en Baréin, reconoció que estaba "cómodo con el Renault": "Mucha gente presente hoy trabajaban como mecánicos ya en mi época. Todo es un poco más fácil cuando uno conoce las caras y al equipo".

Este regreso a un asiento de F1 tiene lugar 20 años después de las primeras vueltas de Alonso en la máxima categoría del automovilismo, en este mismo circuito de Barcelona, al volante en aquel momento de un Benetton.

Alonso se comprometió el pasado julio, por un tiempo no precisado, con Renault, la escudería con la que ganó sus dos títulos mundiales y cuyos monoplazas correrán el próximo año con el nombre de Alpine, la marca de vehículos deportivos del constructor francés.

