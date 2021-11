Las cuentas de Max Verstappen para ser campeón de la F1 anticipadamente

El piloto neerlandés Max Verstappen está muy cerca destronar la hegemonía que ha tenido Lewis Hamilton y convertirse en el nuevo campeón de la Fórmula 1. Verstappen, que ha dominado la gran carpa del automovilismo en el 2021, podría celebrar el título el próximo 5 de diciembre, cuando se dispute el Gran Premio de Arabia Saudita, penúltima prueba del año.

Para que el neerlandés puede festejar se tienen que registrar una serie de resultados en el circuito del Jeddah Corniche.

Como condición inicial, Verstappen deberá terminar el Gran Premio en la primera o segunda posición. Adicionalmente, Hamilton tendía que acabar por detrás del séptimo puesto.

También hay otra serie de variantes, que le permitirían al neerlandés celebrar el título.

Verstappen es campeón si:

1. Si Verstappen gana y hace la vuelta rápida y Hamilton termina sexto.

2. Si Verstappen gana, pero no hace la vuelta más rápida y Hamilton termina séptimo.

3. Si Verstappen es segundo y hace la vuelta más rápida y Hamilton finaliza décimo.

4. Si Verstappen es segundo, pero no hace la vuelta más rápida y Hamilton no logra puntuación.

Así está el campeonato de la F1:

1. Max Verstappen NED Red Bull 351,5 puntos

2. Lewis Hamilton GBR Mercedes 343,5

3. Valtteri Bottas FIN Mercedes 203

4. Sergio Perez MEX Red Bull 190

5. Lando Norris GBR McLaren 153

6. Charles Leclerc MON Ferrari 152

7. Carlos Sainz ESP Ferrari 145,5

8. Daniel Ricciardo AUS McLaren 105

9. Pierre Gasly FRA Alpha Tauri 92

10. Fernando Alonso ESP Alpine 77

11. Esteban Ocon FRA Alpine 60

12. Sebastian Vettel GER Aston Martin 43

13. Lance Stroll CAN Aston Martin 34

14. Yuki Tsunoda JPN Alpha Tauri 20

15. George Russell GBR Williams 16

16. Kimi Räikkönen FIN Alfa Romeo 10

17. Nicholas Latifi CAN Williams 7

18. Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo 1

19. Mick Schumacher GER Haas 0

20. Robert Kubica POL Alfa Romeo 0

21. Nikita Mazepin RUS Haas 0